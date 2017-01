Motociclista morre em racha na BR-060

Um motociclista de 21 anos morreu na tarde de sábado (28), ao disputar um racha e colidir na traseira de uma carreta na BR-060, em Acreúna.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o choque entre os veículos, o jovem morreu no local e o amigo dele, com quem disputava, não foi localizado.

O condutor da carreta permaneceu no local e prestou informações à PRF. Ele foi submetido ao teste de etilômetro e não estava alcoolizado. A Polícia Civil, que investiga o caso, disse que o motorista da carreta só percebeu a colisão depois do acidente.

Ainda de acordo com a polícia, a corporação tenta localizar o maior número de testemunhas do acidente.