Motociclista morre em colisão com caminhão no Setor Bueno

Um homem de 32 anos morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (13), no cruzamento da Rua T-69 com a C-235, no Setor Bueno, na capital.

De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu após a colisão ente a moto em que a vítima estava e um caminhão. Lucas Rabelo de Almeida morreu na hora. O motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e o resultado foi negativo.

Segundo a polícia, o motorista do caminhão afirmou que o semáforo estava aberto para ele e fechado para a vítima. A polícia vai recolher imagens de câmeras de segurança do local do acidente.