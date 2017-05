Um motociclista, ainda não identificado, morreu em uma colisão com um ônibus do transporte coletivo, na manhã desta quinta-feira (10), na Avenida São Paulo, na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Segundo o Samu, com o acidente, o corpo do motociclista foi parar embaixo do ônibus.

O trânsito está lento para quem segue no sentido Vila Brasília/Setor Pedro Ludovico. A Polícia Militar acompanha o caso no local.