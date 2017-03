Motociclista morre em acidente na GO-060 ao voltar do trabalho para casa

Um motociclista de 23 anos morreu depois de um acidente, na madrugada desta terça-feira (21), na GO-060, em Trindade. O motorista de um carro que se envolveu no acidente fugiu. Com o impacto da batida, o corpo da vítima foi parar no acostamento e parte das peças do carro ficaram na rodovia.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi chamada por um motorista que passava pelo local e viu o acidente. Próximo ao local ha câmeras de monitoramento e as imagens devem ser utilizadas para identificar o motorista que fugiu.

Parentes da vítima foram até a rodovia e informaram que o rapaz trabalhava em Goiânia e estava voltando pra casa, em Trindade, quando sofreu o acidente.