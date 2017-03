Motociclista morre em acidente com caminhão no Setor Campinas

O motociclista Wellingonton Micena Campos, de 49 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (24) ao ser atingido por um caminhão na Rua Pouso Alto, no setor Campinas, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), Campos conduzia uma Honda Fan 150 quando o motorista do caminhão desobedeceu a sinalização de ‘pare’. Com a colisão, a moto foi para debaixo do veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, mas ela não resistiu e morreu no local. A Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (DICT) está no local apurando as circunstâncias do acidente.

O Instituto Médico Legal já retirou o corpo do local e o trânsito foi liberado.