Motociclista morre e passageira fica ferida em acidente no Setor Santa Genoveva

Um motociclista, de 25 anos, morreu em um acidente no cruzamento da Avenida São Francisco com a Avenida Meia Ponte, no Setor Santa Genoveva, na madrugada desta terça-feira (10).

Segundo a Polícia Civil (PC), duas pessoas estavam na moto e seguiam no sentido Santa Genoveva - Centro. Testemunhas disseram para a polícia que o homem estava embriagado.

No cruzamento, a moto colidiu contra o meio fio da calçada. A mulher, de 23 anos, foi socorrida ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e o estado de saúde dela é regular.