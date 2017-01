Motociclista morre e garupa fica ferido em acidente no Setor Alto da Glória

Um motociclista morreu e o garupa ficou gravemente ferido após um acidente na Rua Recife, no setor Alto da Glória, em Goiânia, na madrugada deste domingo (29).

Segundo a Polícia Civil (PC), a vítima estava indo para casa quando perdeu o controle do veículo e bateu no canteiro da pista. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o amigo dele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

A Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para apurar o caso.