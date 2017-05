Motociclista morre após ser atropelado por ônibus do transporte coletivo no Jardim América

Atualizada 9h50.

Antônio Ferreira de Moura Júnior, de 28 anos, morreu depois de ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo durante uma perseguição policial no cruzamento da T-9 com a C-104, no Jardim América, na manhã desta quinta-feira (18).

O acidente aconteceu no sentido Jardim América/Setor Sudoeste. Segundo a Polícia Civil, o homem tinha roubado vários celulares e era acompanhado por uma viatura da Polícia Militar (PM). Eles seguiam pela C-104 e, no cruzamento com a T-9, Antônio avançou o sinal vermelho e colidiu contra o ônibus.

O homem morreu no local do acidente. O cruzamento da T-9 com a C-104 está fechado.