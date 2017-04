Motociclista morre após ser atingido por carro que tentou desviar de buraco em Senador Canedo

O motociclista André Luiz Ornelas de Souza, de 40 anos, morreu após ser atingido por um carro, que tentou desviar de um buraco, na Avenida Contorno, que dá acesso ao Polo Industrial de Senador Canedo, na região metropolitana, na manhã desta terça-feira (18).

O motociclista morreu no local do acidente. Duas viaturas da PM reforçaram o controle no trânsito até que o corpo da vítima fosse removido por uma equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Na noite dessa segunda-feira (17), o ciclista Alberto Macedo Medeiros, de 33 anos, morreu depois de bater de frente com um carro, na Rua Jorge Amado, no Residencial Flor do Ipê, também em Senador Canedo.