Motociclista morre após colidir em árvore e estação de bicicletas no Setor Oeste

Atualizada às 11h17

Murilo Nunes Fernandes, de 25 anos, morreu na manhã deste sábado (4), depois de bater a moto que pilotava em uma árvore do canteiro central da Avenida Assis Chateaubriand, no cruzamento com a T-7, no Setor Oeste, em Goiânia. O veículo ainda colidiu com uma estação de bicicletas compartilhadas do projeto GynDeBike. Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima teria perdido o controle da direção da Triumph Tiger 800. Por isso, ele invadiu o canteiro central.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima não resistiu e morreu antes de ser socorrida. Aos policiais, um amigo de Murilo contou que ele voltava de uma boate e não havia ingerido bebida alcoólica no local.Todavia, o rapaz afirmou que a vítima teria bebido vinho antes de ir à festa. Uma amostra de sangue foi coletada e será feito exame de dosagem alcoólica para detectar a presença da substância no organismo da vítima.

Pela manhã, pedaços da moto ainda estavam espalhados pela canteiro. Três bicicletas da estação, em que o motociclista colidiu, foram danificadas, bem como o computador que faz o registro de empréstimo e devolução dos equipamentos.