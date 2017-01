Um motociclista de 21 anos morreu em um acidente no quilômetro da BR-060, em Acreúna, no Sudoeste do Estado, na madrugada deste domingo (29).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima conduzia uma motocicleta quando bateu na traseira de um caminhão. O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu no local.