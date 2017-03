Motociclista morre após bater em carro na Avenida Perimetral Norte

Marco Túlio de Freitas Machado, de 27 anos, morreu depois de se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Perimetral Norte, na Vila João Vaz, em Goiânia, na tarde deste sábado (18). Ele colidiu contra um carro e, com o impacto da batida, não resistiu e morreu na hora.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte do motociclista.

Por conta do acidente, a pista ficou bloqueada e o trânsito lento no local. Policiais Civis da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) irão investigar que teria provocado à colisão.