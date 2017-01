Motociclista morre após bater contra carro no Setor Campinas

Um jovem de 19 anos morreu em um acidente de trânsito no Setor Campinas, em Goiânia, na noite deste domingo (16).

Segundo a Polícia Civil, a Michel Cézar Pereira dos Reis trafegava de motocicleta na contra-mão da Rua Santa Luzia. No cruzamento com a Avenida 24 de Outubro, local sinalizado com semáforo, houve uma colisão da moto com um carro. O motociclista foi arremessado em uma calçada e morreu na hora.

De acordo com a polícia, o condutor do carro, que seguia na Avenida 24 de Outubro sentido Dergo, passou pelo teste do bafômetro e o resultado foi negativo.