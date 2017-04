Motociclista morre após acidente no setor Vila Rosa, em Goiânia

Deusdete Barreto de Souza Filho, de 50 anos, morreu depois de se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (8) na Avenida Aliança, do setor Vila Rosa, em Goiânia. Ele seguia em uma motocicleta quando colidiu com um carro que vinha em sentido contrário. Com a batida, a parte da frente do veículo ficou completamente destruída.

A delegada adjunta da Delegacia de Investigações de Crimes Trânsito (DICT), Adriana Fernandes Carvalho, relata que, apesar da via não contar com sinalização adequada, já que não tinha sequer a faixa contínua, a pista é de mão dupla. “As testemunhas nos disseram que o motorista do carro invadiu parte da pista contrária, o que teria ocasionado o acidente”, afirma.

No entanto, como conta a delegada, a versão do motorista, identificado como Orion Carlos Araújo, é diferente. A idade dele não foi revelada pela polícia. “Ele nos disse que foi o contrário. Quem invadiu a pista, segundo ele, teria sido o motociclista”. O motorista foi submetido ao teste do etilômetro e o resulto deu negativo.

A delegada Adriana Carvalho diz, ainda, que deve instaurar o inquérito na próxima segunda-feira. “Iremos chamar mais testemunhas e vamos esperar ainda o laudo da perícia técnica. O motorista também será ouvido novamente”.