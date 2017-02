Motociclista morre após acidente no Jardim Novo Mundo, em Goiânia

Um motociclista de 24 anos morreu na noite deste sábado (12) após bater contra a lateral de um carro na Avenida Uruguaiana, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia.

Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima, Carlos Eduardo de Sousa Alves, pilotava sentido bairro-centro quando colidiu com um veículo Gol. O carro realizava uma conversão à esquerda e o motociclista tentou ultrapassar pelo mesmo lado.

Carlos Eduardo não resistiu ao acidente e morreu no local.

Ainda segundo a Dict, o condutor do veículo prestou socorro a vítima e foi submetido ao teste do bafômetro, com resultado negativo. O caso segue sob investigação.