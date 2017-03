Motociclista morre após acidente na BR-153, próximo a Estádio Serra Dourada

Um motociclista morreu no fim da manhã desta quinta-feira (23), após um acidente no KM-499 da BR-153, no setor Jardim Novo Mundo, próximo ao estádio Serra Dourada, sentido Goiânia para Anápolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi entre um carro e uma moto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a corporação, o condutor da motocicleta apresentava sangramento no pescoço causado por estilhaços de vidros.

A leitora Isabella Carvalho passou pelo local logo após a batida e enviou um vídeo para nossa redação. Por conta desse acidente, o trânsito está lento na região.