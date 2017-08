Dois homens morreram ao serem baleados na noite desta quinta-feira (03), na Avenida Rio Verde, no Setor Faiçalville, em Goiânia.

A dupla estava em uma motocicleta quando foi atingida pelos disparos. Uma ambulância do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu) foi deslocada para o resgate, mas as vítimas não resistiram e morreram antes do socorro médico.

O autor do duplo assassinato fugiu e é procurado. Não há informações sobre a identidade do suspeito ou as causas do crime.