Motociclista de 26 anos morre em acidente na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia

Um homem de 26 anos morreu no fim da manhã desta segunda-feira (27), após acidente de trânsito na Avenida Perimetral Norte, no bairro Capuava, em Goiânia. De acordo com a Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict), a vítima foi identificada como Cleiton Pereira de Brito.

A vítima conduzia uma Honda CBX 250 prata, quando colidiu com um veículo Honda Civic que atravessava a Avenida Perimetral Norte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada da equipe de socorristas.

A Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) vai apurar o caso.