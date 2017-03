Motociclista de 19 anos morre ao bater em poste no Setor Alvorada do Sul, em Aparecida

Um motociclista de 19 anos morreu após colidir contra um poste na manhã deste domingo (26), no Setor Alvorada do Sul, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o acidente aconteceu por volta das 5h da manhã e pode ter relação com uma curva fechada que existe no local. A vítima não resistiu ao impacto da batida e morreu na hora.

A Polícia Civil esteve atende a ocorrência e vai investigar as causas da colisão.

O corpo do motociclista foi levado para Instituto Médico Legal (IML) de Aparecida.