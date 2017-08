Motociclista cai no 'gemidão do Zap' e perde emprego por justa causa

Um motociclista que trabalhava em uma farmácia perdeu o emprego após cair no “gemidão do WhatsApp”. Caso ocorreu em Natal, no Rio Grande do Norte, e o rapaz ainda foi demitido por justa causa.

Segundo o Correio Braziliense, o motociclista abriu a mensagem —o áudio de uma mulher gritando em tom sexual — no meio do expediente. Por isso, a drogaria alegou que o funcionário demonstrou “maus hábitos” e que o conteúdo seria desrespeitoso com colegas de trabalho, clientes e a empresa.

Ainda de acordo com a publicação, os proprietários informaram que o som foi reproduzido em volume alto, o que causou incômodo aos clientes que “saíram sem efetuar suas compras ao ouvirem os sons que ecoaram por todo estabelecimento".

O motociclista recorreu à Justiça, mas não conseguiu o emprego de volta. No entanto, a 5ª Vara do Trabalho de Natal (RN) retirou a justa causa da demissão.