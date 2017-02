Motociclista atropela e mata idoso na BR-060

Um idoso de 61 anos morreu depois de ser atropelado por uma motocicleta na BR-060, no perímetro urbano de Rio Verde, na região sudoeste do Estado. O acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (14).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava parada na faixa esquerda da rodovia. Ele estava fora do carro dele quando foi atropelado. De acordo com a polícia, a vítima sofreu várias fraturas, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O condutor da moto, de 24 anos, também ficou ferido e foi levado para o Hospital Municipal de Rio Verde.