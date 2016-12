Motociclista é resgatado de helicóptero após queda em trilha na Serra das Areias

Um rapaz sofreu um acidente no sábado (24) com a moto que pilotava durante uma trilha na Serra das Areias, em Aparecida de Goiânia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os amigos do motociclista acionaram o resgate. No local, os bombeiros imobilizaram e medicaram o jovem, que estava consciente e com a perna quebrada. O Corpo de Bombeiros fez o resgate através de um helicóptero, que levou a vítima até o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).

A corporação não informou o nome do homem.