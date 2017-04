Motociclista é atropelado por caminhonete a 600m do trabalho e motorista foge sem prestar socorro

Um motociclista foi atropelado na manhã desta terça-feira (4) na Avenida Vera Cruz com a Rua Montes Claros, no Jardim Guanabara, em Goiânia.

O homem, que trabalha como recepcionista no Hotel Plaza in Aeroporto, tinha acabado de sair do local e foi atingido por uma caminhonete que cruzou a via a cerca de 600 metros do hotel. O condutor da caminhonete seguiu caminho sem prestar socorros. Funcionários do hotel compareceram ao local e não quiseram dar declarações. O trânsito no local não foi prejudicado e o veículo foi rapidamente retirado da via.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e o rapaz foi levado consciente e sangrando muito para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo).