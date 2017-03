Motocicleta com mais de 50 infrações é apreendida em Anápolis

Um chacareiro de 39 anos foi parado em uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 97 da BR-060, com uma motocicleta que estava com 51 notificações de multas.

De acordo com a PRF, quando o veículo foi abordado, o condutor, inabilitado, já afirmou que se tratava de uma "imbira", palavra muito utilizada nas redes sociais para quem quer comercializar veículos com documentação enrolada e com valor bem abaixo do preço real. Segundo a polícia, o homem informou que comprou a moto pela Internet e pagou mil reais por ela.

Após consultas aos sistemas da PRF, os agentes constataram que no prontuário da motocicleta estão anotadas 51 multas totalizando cerca de 200 pontos em infrações. A maioria das infrações anotadas foram por avanço de sinal e excesso de velocidade ocorridas em Anápolis.

O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da Unidade Operacional local.