Um acidente deixa o trânsito congestionado na G0-060, no sentindo Trindade-Goiânia, na manhã desta terça-feira (28).

De acordo com acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), uma motocicleta bateu na traseira de um carro. Parte da via está interditada e por conta disso os motoristas enfrentam lentidão.

Ainda não há informações sobre vítimas.