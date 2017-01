Motoboy é baleado em tentativa de assalto em Goiás

Um motoboy foi baleado durante uma entrega, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. De acordo com o dono da residência, o suspeito aproveitou a chegada do entregador para assaltar os moradores do local.

O proprietário, que é agente penitenciário, contou ainda que ao notar que era um roubo, ele reagiu e acabou baleando o suspeito e o motociclista. “Minha mulher entrou gritando, falando que era assalto. De imediato já peguei a arma. Quando apareci na porta, ele [assaltante] já estava com a arma apontada”, relatou o agente, que não quis se identificar.

Os disparos realizados pelo agente acertaram o quadril do motoboy e um deles pegou de raspão na perna do suspeito, que tem 16 anos. Agentes do Corpo de Bombeiros resgataram o entregador e o levaram para o Hospital de Santa Maria, onde passa bem.

Já o adolescente atingido foi apreendido e levado para delegacia da cidade. A Polícia Civil disse à TV Anhanguera que o detido já tem uma passagem por ato infracional análogo a roubo.