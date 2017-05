Moto roubada em Senador Canedo é encontrada dentro de casa em Goiânia

Uma motocicleta preta roubada em Senador Canedo foi localizada na noite de segunda-feira (1), dentro de uma casa, na Rua ACP 21, no Residencial Antônio Carlos Pires, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), a equipe chegou até o local depois de uma denuncia anônima e percebeu, através do portão entreaberto, que o veículo estava mesmo no local.

De acordo com a PM, a dona da casa informou que a moto foi deixada no local pelo filho de 18 anos e que ele havia saído com amigos. A polícia afirmou que o rapaz tem várias passagens por roubo, furto e receptação de veículos.

Como o suspeito não estava na residência, a mãe dele foi conduzida para a delegacia com a moto roubada.