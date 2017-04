Moto parte ao meio em acidente e condutor é arremessado em fios de poste

Um homem de 21 anos foi arremessado nos fios de um poste após colidir a motocicleta de alta cilindrada que conduzia com um veículo de passeio em um cruzamento. O impacto da batida foi tão forte que a moto se partiu ao meio. Mesmo assim, o rapaz sobreviveu e o estado de saúde dele é estável.

O caso aconteceu na madrugada do domingo (16) em Campo Grande (MS). O jovem seguia pela Avenida Afonso Pena quando bateu na lateral direita de uma Saveiro que vinha pela Rua Pedro Celestino. Em seguida a motocicleta se partiu com o impacto e o rapaz foi arremessado.

Conforme divulgado pela assessoria de imprensa da Santa Casa, o jovem deu entrada no hospital por volta das 5h com fratura exposta no cotovelo, punho e na mão esquerda. Ele também tinha machucados no ombro e perna direita e passou por cirurgia. O quadro de saúde dele é estável.