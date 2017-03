Mortos em acidente na BR-153 viajavam com cota de idosos

Um casal de idosos morreu e 25 pessoas ficaram feridas na colisão entre um ônibus da Real Maria e um caminhão que transportava cerveja, às 5h10 de ontem. O acidente ocorreu no quilômetro 603 da BR-153, entre Morrinhos e o trevo de Pontalina, quando o caminhão reduziu na subida da pista e o ônibus, que fazia a linha São Paulo-Goiânia, bateu na traseira do caminhão. Am...