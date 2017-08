Morto apresenta batimento cardíaco e velório é interrompido; veja vídeo 🎥

Um homem de 44 anos estava sendo velado nessa quarta-feira (9), na cidade de Santa Helena, interior do Paraná, quando seus familiares foram surpreendidos com uma notícia assustadora. Neimar Bonetti sofreu um infarto na noite anterior, quando sua morte foi confirmada.

De acordo com o site Extra, os familiares que acompanhavam a cerimônia fúnebre estranharam o fato do corpo ainda estar quente e chamaram um médico.

Chegando ao local, o profissional examinou e constatou batimentos cardíacos no homem que estava sendo velado. Imediatamente, o corpo de Neimar foi encaminhado para um hospital.

Em pouco tempo, se espalhou um boato na cidade, contando o “milagre” da "ressuscitação" de Neimar.

No entanto, na unidade de saúde, o médico Fernando Santim, confirmou a morte. "Normalmente, depois do óbito o coração ainda emite uma atividade elétrica por algum período. Eu fui acionado junto com uma enfermeira e levei um oxímetro que constatou o pulso, mas precisei levar para o hospital para confirmar", explicou ao jornal Extra.

A dona da funerária, Terezinha Maria, não estava conseguindo acreditar no que estava acontecendo e disse: “Com 43 anos de funerária foi a primeira vez que isso aconteceu comigo”.

O médico usou um aparelho chamado oxímetro para verificar os batimentos. Um vídeo do momento da aferição foi compartilhado e é possível ver a frequência cardíaca oscilando, mesmo com o corpo dentro do caixão.

Assista ao vídeo que está no canal Jornal Correio do Lago Santa Helena, no Youtube: