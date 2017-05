Morte de produtor goiano gera comoção nas redes sociais

A morte do produtor goiano D’Stefany Vaquero Lima, também conhecido como Didi Latino, na madrugada desta quarta-feira (24) gerou comoção nas redes sociais. Desde o começo da manhã, amigos do ex-produtor da dupla Humberto e Ronaldo e ex-empresário de Cristiano Araújo compartilham mensagens lamentando o ocorrido.

Didi foi encontrado por policiais militares em uma via pública no Rio de Janeiro. Segundo boletim de ocorrência, ele estava consciente, mas não sabia explicar o que havia acontecido. O produtor chegou a ser encaminhado para unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos (saiba mais aqui).

Segundo a assessoria da dupla Humberto e Ronaldo, Didi havia trabalhado como produtor dos músicos entre 2009 e 2012. Após o período, se dedicou às atividades de empresário do cantor Cristiano Araújo, mas continuou com uma amizade bem próxima aos músicos e equipe da dupla. A assessoria afirma que Humberto e Ronaldo estão consternados com o acontecido, pois Didi Latino era muito “querido” por todos.

Pelas redes sociais, fãs de Cristiano Araújo e colegas de Didi compartilham vídeos e fotos para relembrar momentos em que os dois estavam juntos.

@didi_latino não acredito .....😥😥😥Deus te receba de braços abertos... não me conformo com essa violência .😖😖😖😖😖😖😖 Uma publicação compartilhada por Fafa Fleury (Fabricia Fleury) (@fafafleury7) em Mai 23, 2017 às 8:49 PDT

Vai em paz @didi_latino! 🙏🙏 O pai te escalou para o time do céu, que seleção ele está montando! Uma publicação compartilhada por Antonio Carlos (@antonioariais) em Mai 23, 2017 às 8:18 PDT