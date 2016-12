Morte de empresária após cirurgia plástica em Goiânia foi uma 'fatalidade' para advogado de médicos

O advogado dos médicos que participaram das cirurgias plásticas realizada na empresária Michelle de Souza Pires, de 30 anos, afirmou à polícia que morte de paciente foi uma “fatalidade”. A mulher, que morava em Morrinhos, veio a Goiânia para fazer uma abdominoplastia e uma lipoaspiração no Hospital Buriti, no Parque Amazônia. Ela morreu menos de 36 horas após as intervenções cirúrgicas.

O cirurgião plástico Pablo Rassi e as anestesistas Luiza Amaral e Daiane Batista informaram à polícia, nesta quinta-feira (22), que não houve nenhum problema na operação. Segundo o G1, o delegado que representa os médicos, José Antônio Domingues, informou que “Toda cirurgia tem um risco. Então, eu enquadro esse caso como uma fatalidade. É algo imprevisível e pode acontecer em toda cirurgia”.

Michelle morreu no domingo (27) vítima de um tromboembolismo pulmonar, segundo a certidão de óbito. Parentes da vítima também deverão ser ouvidos pela polícia.