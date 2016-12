Morre rapaz de 19 anos esfaqueado dentro do Terminal Padre Pelágio

Morreu na manhã desta quarta-feira (28), o jovem de 19 anos que foi esfaqueado no Terminal Padre Pelágio. A informação foi confirmada pela assessoria do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A vítima foi atingida por uma facada no tórax na tarde dessa terça-feira (27).

Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hugol em estado gravíssimo.

A Polícia Militar foi acionada no local do ocorrido. A corporação disse que o suspeito do crime e a vítima estavam brigando dentro de uma linha de ônibus e que ao chegar no Terminal, o jovem foi esfaqueado.