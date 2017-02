Morre policial militar baleado em confusão por som alto em Itacaiú

Morreu na manhã desta terça-feira (14), o soldado da Polícia Militar de Goiás Hélio Bezerra de Souza, de 49 anos. Baleado enquanto atendia uma ocorrência na noite do dia 8 de julho do ano passado em Itacaiú, Hélio sofreu complicações em um hospital particular da capital, onde estava internado há 29 dias.

O soldado é a terceira vítima fatal da confusão, ocorrida no município, que fica distante 412 quilômetros da Capital.Desde o ocorrido, Hélio usava uma bolsa de colostomia. No início do mês passado, foi internado novamente a fim de realizar uma cirurgia para reconstrução do trânsito intestinal.

Doze dias após esta cirurgia, segundo familiares, o estado de saúde de Hélio se agravou, e ele então foi encaminhado para a UTI. Às 6h30 da manhã desta terça-feira (14) o soldado não resistiu às complicações e morreu.

O corpo do militar será encaminhado na parte da tarde para a cidade de Britânia, onde será velado na Câmara Municipal. O sepultamento está previsto para acontecer na quarta-feira (15) pela manhã.

Confusão

O PM foi baleado enquanto atendia a uma ocorrência de perturbação por causa de som alto. Durante a confusão outro policial militar, o sargento Uires da Silva, e o atirador morreram.

Os dois policiais tentavam prender o caseiro Brunno Vieira de Sousa, de 29 anos, que desrespeitou a ordem de abaixar o volume do som. Durante a confusão, o pai de Bruno, Ismael Pereira, 49, roubou a arma do coldre do sargento e o matou. Ele também baleou o soldado da PM, que reagiu e matou o agressor. Além de Hélio, Brunno e outra pessoa que estava na festa ficaram feridos.

Por nota, a PM manifestou pesar pela morte do soldado.