Morre motociclista ferido em batida no setor Balneário Meia Ponte

Guilherme Bruno Gonçalves Silva, 19 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu, na madrugada desta quarta-feira (5). O motociclista ficou gravemente ferido após uma batida entre um carro e uma motocicleta na Avenida Genésio de Lima Brito, no Setor Balneário Meia Ponte, em Goiânia, na tarde dessa terça-feira (4).

Segundo a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (DICT), o motociclista conduzia a moto pela Avenida quando o carro fez uma conversão à direta e o atingiu. Com a batida, a moto chocou contra uma estrutura de concreto que estava na Avenida e o corpo do motociclista foi lançando do outro lado da via.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL), onde morreu. O condutor do carro foi submetido ao teste do etilômetro e resultado deu negativo.

Veja imagens do atendimento: