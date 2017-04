Morre jovem baleada em tentativa de assalto em Goiânia

Leiliane Pereira dos Santos, de 23 anos, que havia sido baleada na manhã desta sexta-feira (7), no Setor Recanto das Minas Gerais, em Goiânia, morreu no Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO) após passar por uma cirurgia.

Um policial militar do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro) também ficou ferido. Ele está sob avaliação médica, em estado regular.

De acordo com a Polícia Militar (PM), houve uma tentativa de assalto e as vítimas reagiram. O policial trocou tiros com os suspeitos. Ele e a jovem foram atingidos com disparos na cabeça, na perna e no tórax.

Um dos suspeitos também foi baleado e acabou morrendo.