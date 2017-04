Morre estudante de Medicina vítima de explosão em apartamento

A estudante de Medicina Maria Luísa Kamei, de 20 anos, vítima de uma explosão no apartamento em que morava, morreu neste sábado (29) em Cascavel, no Oeste do Paraná.

Segundo informações do G1, a jovem, que teve 80% do corpo queimado, estava internada desde o último dia 13 de março no Hospital Evangélico, em Curitiba.

O acidente aconteceu em 11 de março. Maria Luísa passou por diversas cirurgias e teve infecção generalizada, segundo familiares.

Ainda de acordo com o G1, o laudo divulgado pela Polícia Civil apontou que a explosão aconteceu após vazamento de gás de uma das bocas do fogão da estudante.

Os peritos concluíram que uma faísca que surgiu quando a estudante acendeu uma lâmpada provocou a combustão.

Vários apartamentos foram atingidos e moradores precisaram deixar o prédio.