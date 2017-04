Morre Emília Sarto Piccolo, fundadora do Pronto Socorro para Queimaduras de Goiânia

Atualizada às 20h32 - 28/04/2017

Morreu no início da noite desta sexta-feira (28) Emília Ilda Sarto Piccolo, fundadora e administradora do Pronto Socorro para Queimaduras de Goiânia. Ela teve um mal súbito quando estava em casa, foi encaminhada ao Hospital do Coração, mas não resistiu.

Viúva do médico Nelson Piccolo, Emília foi, ao lado dele, pioneira no tratamento de queimaduras no Centro-Oeste brasileiro. Em 1968, o casal fundou o Pronto Socorro para Queimaduras na capital goiana, desenvolvendo métodos para a cicatrização das lesões, gerando maior conforto aos pacientes. A iniciativa do casal inspirou a criação de outras centros de cuidados com queimaduras pelo Brasil.

Segundo funcionários do Pronto Socorro para Queimaduras de Goiânia, Emília esteve no local ainda nesta sexta e fez seu trabalho normalmente. Ela, que também era advogada, deixa três filhos: Nelson Piccolo, Maria Thereza Piccolo e Mônica Piccolo, todos médicos.