Morre criança envolvida em acidente na GO-139, em Caldas Novas, que também matou avó e irmão

Uma criança de 9 anos, vítima de um grave acidente acontecido na GO-139 na última quarta-feira (26), entre Caldas Novas e Marzagão, na região Sul do Estado, que estava internada no Hugol morreu dois dias depois de ser internada.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a batida entre o carro e o caminhão também causou a morte do irmão, de 4 anos, e da avó, de 53. Os outros ocupantes do veículo, os pais das crianças, foram socorridos com ferimentos leves por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento de Caldas Novas.

Segundo o tenente Tarcísio Duarte do Corpo de Bombeiros, os indícios apontam que o veículo de passeio, um Chevrolet Prisma, não parou em um trevo e o caminhão, que seguia pela rodovia, acertou o carro pela lateral.

Ao portal G1 Goiás, a PRE afirmou que a motorista do carro era nora da mulher que morreu no local do acidente. A passageira foi identificada como Sônia Aparecida Rezende Siqueira.