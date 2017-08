Morre bebê de 1 ano que se afogou em balde, em Goiânia

Atualizada às 18h37 de 03/08/2017

A pequena Nicolly Merencio, de 1 ano, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, morreu na quarta-feira (2). Ela foi enterrada nesta quinta-feira (3) no Cemitério Vale do Cerrado, na capital.

A criança se afogou ao cair em um balde na tarde de segunda-feira (31), no Setor OrienteVille, em Goiânia. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu), a menina foi socorrida por familiares e encaminhada para uma unidade de saúde na Rua Blumenau, setor Andreia Cristina. Em seguida, devido à gravidade do caso, o Samu conduziu a vítima ao Hugol.

A paciente estava internada em estado gravíssimo e respirando com ajuda de aparelhos no Hugol. O óbito foi confirmado pelo hospital em nota. "Apesar de todos os esforços e procedimentos da equipe multidisciplinar da unidade hospitalar, a criança foi a óbito no dia 02/08/2017”.