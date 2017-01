Morre aos 74 anos a precursora na área de RH em Goiás

Faleceu na manhã desta sexta-feira (6) a precursora na área de RH em Goiás, Eli Cleusa do Nascimento Percílio. Pela manhã, após passar sentir falta de ar em casa, foi levada para o hospital e chegando lá teve uma parada cardíaca.

Graduada em psicóloga e pedagogia, Eli esteve na presidência da Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Goiás (ABRH-GO) por dois mandatos. Atualmente, aos 74 anos, atuava como conselheira de diretoria.

Pós-graduada em Gestão de Pessoas, Eli Cleusa também era mestre em Engenharia de Produção, com ênfase em RH pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Com sólida carreira, Eli Cleusa teve mais de 40 anos de experiência em Gestão de Pessoas e Consultoria de Negócios, sendo fundadora da Apoio Consultoria, atuante no mercado há mais de 30 anos.

O velório está sendo realizado nesta sexta-feira no cemitério Jardim das Palmeiras e o sepultamento está previsto para às 14h do sábado (7), no Cemitério Santana, em Goiânia.