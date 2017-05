Morre, aos 73 anos, o jornalista Reynaldo Rocha

O jornalista Reynaldo Rocha, de 73 anos, morreu no final da manhã desta segunda-feira (22), em Goiânia. Ele estava internado desde a semana passada no Hospital Santa Mônica, na capital.

Reynaldo foi hospitalizado com uma gripe forte, após suspeita de pneumonia e de H1N1, mas a causa ainda não foi confirmada pela unidade de saúde.

O jornalista, formado na primeira turma de jornalismo da Universidade Federal de Goiás (UFG), trabalhou no jornal O POPULAR, onde chegou a exercer a função de editor-chefe. Reynaldo entrou no Grupo Jaime Câmara em 1968 e deixou O POPULAR em 1995. Ele ainda trabalhou na TV Anhanguera e na rádio CBN Goiânia, entre 1995 e 2004. A carreira do jornalista também inclui passagens pelo Jornal Opção e o comando do programa "Roda de Entrevista", na TBC.

Reynaldo é irmão do articulista do Jornal O POPULAR, Hélio Rocha, e da titular da coluna Spot, a colunista social Ana Cláudia Rocha.

Os horários de velório e sepultamento não foram divulgados até o momento.