Morre aos 55 anos, John Mivaldo, ex-presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás

Morreu aos 55 anos, o arquiteto e urbanista John Mivaldo da Silveira, de 55 anos, na tarde deste sábado (4), em Goiânia. John foi o primeiro presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO), entre 2012 – 2014. O velório teve início na madrugada deste domingo (5), no cemitério Jardim das Palmeiras. O cortejo está marcado para as 10h.

“John teve a pioneira missão de instalar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo em Goiás”, afirmou o atual presidente do CAU/GO, Arnaldo Mascarenhas Braga. “Sua atuação como ambientalista também foi marcante. Lamentamos profundamente a perda do colega e desejamos força e paz para seus familiares e amigos”.

O reitor da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), Professor Wolmir Therezio Amado, o ex-prefeito de Goiânia, Pedro Wilson, o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO), Francisco Almeida, e outras autoridades e políticos estiveram presentes no velório de John Mivaldo.

John era graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), o arquiteto era especialista em planejamento ambiental e mestre em Arquitetura. Foi membro fundador do Partido Verde no Estado e secretário municipal de Meio Ambiente entre 2000 e 2003, na gestão de Pedro Wilson (PT). Foi também presidente do IAB em Goiás, entre 2010 e 2012.