Morre adolescente arrastada por 800 metros após colisão entre carro e moto em Aparecida de Goiânia

A adolescente Jhuly Khethelen, de 15 anos, morreu após ficar internada por 29 dias em estado grave no Hospital de Urgências Governador Lage de Siqueira (Hugol). A jovem estava na garupa de uma motocicleta quando foi atingida por um Fiat Siena na Avenida W-5, no Setor Santa Luzia, na noite do último dia 5 do mês passado.

O piloto da motocicleta morreu no local e após a colisão, a adolescente foi arrastada por cerca de 800 metros. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) e depois foi transferida para o Hugol.