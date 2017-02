Moradores protestam contra corte de energia no setor Jardim Rio Dourado, em Aparecida

Moradores realizaram um protesto contra um corte de energia na Rua São Caetano, no setor Jardim Rio Dourado, em Aparecida de Goiânia, no início da tarde desta sexta-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar (PM), os moradores colocaram fogo em pneus e pedaços de madeira o que levou a interdição da rua.

A polícia informou que uma equipe da Celg D esteve na manhã de hoje no local e cortou a rede de energia que atendia pelos menos três quadras no setor. A razão seria o uso clandestino do serviço.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram até o local e controlaram as chamas. A rua já foi liberada. Ainda de acordo com a polícia, o protesto foi pacifico.