Moradores fecham GO-040 em protesto por falta de água

Na tarde desta quarta-feira (11) um grupo de pessoas bloqueou os dois sentidos da GO-040, na altura do setor Madre Germana II, em Goiânia. Pneus foram queimados para impedir a passagem na via. Apesar do tumulto, a manifestação segue de forma pacífica.

Os manifestantes protestam contra falta de água no bairro. Moradores relataram que estão há três dias sem abastecimento nas casas. A Polícia Militar (PM) está no local, mas não há previsão de liberação da rodovia.

Em nota, a Saneago informou que faltou energia de segunda para terça-feira no Madre Germana, o que afetou o bombeamento de água do sistema que atende o setor. Na terça-feira (10), no momento de religar a energia, a Celg inverteu as fases, prejudicando o sistema de abastecimento de água. A conclusão desse serviço só ocorreu hoje (11), no horário do almoço. Desde então, o bombeamento de água foi retomado e o restabelecimento do sistema está ocorrendo gradualmente, com previsão de normalização total ao longo da noite desta quarta-feira.