Moradores da Vila Romana discutem soluções de mobilidade com a PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reuniu-se com moradores do bairro Vila Romana na manhã desta quinta-feira (26) no km 497 da BR-153, em Goiânia, para discutir as soluções adequadas de mobilidade depois do fechamento dos acessos à rodovia.

De acordo com a PRF, representantes da corporação ressaltaram os perigos que os acessos causam tanto à população, quanto aos demais usuários da rodovia. O fechamento foi a solução encontrada para o local, segundo a polícia, que está entre os 10 pontos mais críticos nas rodovias federais do país. Somente no ano passado, houve registro de duas mortes, 56 pessoas ficaram feridas e 67 acidentes aconteceram no trecho. Com informações da PRF.