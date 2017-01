Um grupo de Moradores da Vila Romana, Aurora e Novo Mundo, em Goiânia, realiza um protesto no início da noite desta terça-feira (24), e bloqueia, com queima de pneus, a BR-153, no km 497, sentido Anápolis.

Moradores bloqueiam via da BR-153 e queimam pneus, em Goiânia. A manifestação é por conta de dois acessos à rodovia que foram fechados pela concessionária Triunfo Concebra e PRF há uma semana devido ao alto índice de acidentes no local.

A manifestação é por conta de dois acessos à rodovia que foram fechados pela concessionária Triunfo Concebra e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) há uma semana.

Os moradores do bairro alegam que não foram consultados sobre o bloqueio dos acessos. O fechamento foi feito devido ao alto índices de acidentes no local.

Segundo a PRF, o trânsito na via está bloqueados e os agentes negociam a liberação do trecho. A PRF pede ainda que os condutores evitem a BR enquanto o protesto não for finalizado.