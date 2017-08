Moradora de rua dá à luz em shopping com ajuda de vendedores

Na manhã desta sexta-feira (4), uma moradora de rua (que ainda não foi identificada) deu à luz em um shopping popular com a ajuda dos vendedores do local.

Segundo o G1, o parto ocorreu em um centro de compras conhecido como Shopping da Cidade, no Centro de Teresina, no Piauí. De acordo com relatos de testemunhas, a mulher estava saindo do banheiro do local quando começou a sentir as contrações e foi socorrida pelas pessoas que estavam nas lojas.

A administração do centro de compras chegou a acionar o Samu, que chegou após o bebê ter nascido com a ajuda dos vendedores.

A mãe e o recém-nascido foram encaminhados para a Maternidade Dona Evangelina Rosa, que informou ao G1 que ambos estão fora de risco.