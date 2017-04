Um morador de rua morreu nesta quinta-feira (20), durante uma briga nas proximidades da BR-153, no Jardim Guanabara, em Goiânia.

De acordo com um policial militar, a vítima se desentendeu com outro morador de rua e foi atingindo com golpes de faca. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Após a agressão o suspeito fugiu.

O local é conhecido como um ponto para consumo de drogas.